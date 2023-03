GM cumpriu três mandados de prisão no último sábado (4), em três situações distintas

A Guarda Municipal de Araucária cumpriu três mandados de prisão em apenas um dia: no sábado (04). A primeira ocorrência aconteceu na Rua Francisca Bonvim, no bairro Costeira.

Uma equipe que estava em patrulhamento pela madrugada abordou três homens, e ao checar a vida pregressa dos sujeitos, foi constatado um mandado de prisão em desfavor de um deles. O procurado recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Cadeia Pública de Araucária para as providências cabíveis.

O outro fugitivo foi abordado na Rua Begônia, no bairro Campina da Barra, por volta das 23h. Nada de ilícito foi encontrado com o sujeito, mas por conta do mandado de prisão, ele foi encaminhado para a cadeia para as medidas cabíveis.

A última ocorrência foi na Av. das Cerejeiras, no bairro Capela Velha, por volta das 15h20. Uma equipe que estava em patrulhamento pela região foi abordada por uma adolescente de 15 anos, que relatou ter sido agredida pelo irmão. Os guardas foram até o endereço indicado e conversaram com a mãe da jovem, ela disse que tentou interferir na agressão, mas acabou sendo empurrada pelo homem. A mãe e a irmã mostraram interesse em representar criminalmente contra o agressor.

Ao checar os dados pessoais do indivíduo, constou o mandado de prisão em seu desfavor, sendo assim, ele foi levado à delegacia de Polícia Civil e além de responder pelo crime relacionado a Lei Maria da Penha, o homem também deverá prestar esclarecimentos à justiça.

