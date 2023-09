GM derruba ponto de venda de drogas no Jardim Alvorada

Na noite desta quarta-feira, 6 de setembro, a Guarda Municipal de Araucária derrubou um ponto de venda de drogas localizado na rua Rua Dom Manoel da Silveira D’elboux, no jardim Alvorada.

A equipe chegou ao local após denúncias de moradores da região que davam conta de que em determinada casa naquela rua o fluxo de usuários era intenso. Afirmaram ainda que o comércio de entorpecentes era realizado em frente a uma criança que residiria no mesmo endereço.

Com as informações, os guardas municipais chegaram até o local e lá encontraram três pessoas: um homem, uma mulher e uma criança de apenas seis anos. Informado sobre a denúncia, o dono da casa jurou de pés juntos de que nada de irregular era realizado ali e ainda autorizou a equipe a revistar a casa.

Com o acesso franqueado pelo proprietário da casa, os guardas realizaram buscas em alguns dos cômodos e não deu outra! Embaixo de um colchão, localizado num dos quartos, encontraram 70 invólucros de substância análoga a crack e 7 invólucros de substância análoga a cocaína. Nesse mesmo espaço ainda identificaram um caderno com anotações de venda, um invólucro de plástico térmico, R$44,95 em notas trocadas, além de três aparelhos celulares da marca Samsung.

Como viu que a casa tinha caído, não restou alternativa para o sujeito a não ser assumir que – de fato – estava traficando drogas ilícitas no local com o objetivo de levantar uma graninha. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Como na casa utilizada como ponto de venda de drogas também havia uma criança, a Guarda Municipal acionou o Conselho Tutelar, que decidiu acolher institucionalmente o pequenino.