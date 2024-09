GM desarticula ponto de venda de drogas e prende suspeitos no Centro

Na noite de sexta-feira (06), após receber uma denúncia, uma operação resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de drogas, dinheiro e material para embalo de entorpecentes, em um ponto de venda de drogas no Centro.

Através da denúncia, os agentes foram até o local e abordaram um usuário de drogas, que estava portando duas pedras de crack. Ele relatou que havia acabado de comprar as substâncias.

O usuário informou à equipe o local de compra dos entorpecentes, o que levou os agentes a realizar uma operação de busca na residência indicada. Com as informações e características do suposto traficante, a equipe efetuou a abordagem.

Durante a revista pessoal, o individuo foi identificado como João, e com ele foram encontrados uma pequena quantidade de drogas e a quantia de R$ 328,00 em dinheiro.

No interior do imóvel, a equipe encontrou uma mulher, identificada Caroline, ela estava acompanhada de várias crianças.

Durante a busca na residência, foram localizadas uma sacola grande contendo diversas porções de crack e mais uma quantia de R$ 350,00 em dinheiro. Além disso, os policiais encontraram uma sacola com diversos plásticos utilizados para embalar as drogas.

Diante da presença de menores no local, o Conselho Tutelar foi acionado. Após orientação, foi decidido que as crianças ficariam sob a guarda de uma amiga da família.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia. Durante o procedimento, foi necessário o uso de algemas no indivíduo, que se encontrava em estado alterado.