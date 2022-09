GM e PM fazem operação para combater aglomerações e algazarras em bares da cidade

Foto:divulgação

A Polícia Militar, Guarda Municipal e o Conselho Tutelar de Araucária deflagraram na noite deste sábado, 28 de agosto, a Operação Integrada, com intuito de fiscalizar estabelecimentos comerciais e coibir a criminalidade. Esta foi a primeira operação conjunta entre a PM e a GM, após os novos comandantes das duas corporações terem assumido seus cargos. Tenente Gantzel no comando da 2ª Cia da Polícia Militar de Araucária e Jaqueline Dias na diretoria da GM.

“Importante ressaltar essa integração das forças policiais, tivemos resultados muito positivos, dentro do esperado, com diversas abordagens em locais que estavam infringindo as leis, conforme denúncias de descumprimento do decreto, perturbação do sossego, venda e consumo de bebidas por parte de menores”, disse o tenente Gantzel.

Como saldo da operação, que iniciou às 21h e prosseguiu até a 1h da madrugada de domingo, 29, quatro pessoas foram detidas, sendo três homens e uma mulher, e em um dos locais, foi apreendida uma quantidade de maconha. A mulher e um dos homens foram detidos por posse de drogas, um dos masculinos foi preso porque contra ele havia um mandado de prisão em aberto, e outro por exploração de jogos de azar. Ainda na operação foi apreendida uma máquina caça-níquel.

No total, nove estabelecimentos e oito veículos foram alvo da fiscalização e cerca de 300 pessoas foram abordadas. Segundo a GM, alguns estabelecimentos também foram notificados por permitir a presença de menores de idade em seu interior, fazendo uso de bebidas alcoólicas.