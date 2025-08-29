O tráfico de drogas segue se reinventando todos os dias. E até no comércio de entorpecentes o marketing é tudo. Na noite desta quarta-feira, 27 de agosto, por exemplo, a Guarda Municipal prendeu duas mulheres que resolveram empreender no mundo do crime e investiam no layout de seu produto para fidelizar a clientela.

O caso aconteceu na chamada Travessa Maria da Penha, que fica no bairro Capela Velha. Uma equipe da ROMU fazia patrulhamento preventivo na região quando visualizou um veículo Renault Clio, estacionado de forma irregular no local. No interior do automóvel, duas mulheres manipulavam embalagens dentro de uma caixa de papelão, sendo também percebido forte odor característico de maconha.
Diante da situação, foi solicitado que as ocupantes desembarcassem do veículo, sendo que, ao vistoriar o carro, os guardas acabaram encontrando algo em torno de 540 gramas de maconha em tabletes e outras 60 embalagens plásticas já com a droga separada para a venda.

Conversando com uma das mulheres, ela acabou por informar que em sua residência havia mais drogas. Com o apoio de outra equipe da ROMU e já com autorização da moradora, os guardas adentraram a casa e encontraram porções de maconha, haxixe, drogas sintéticas e materiais para embalagem. Parte dessas embalagens, inclusive, trazia a marca da droga comercializada pelas traficantes: Bob TV. Outro diferencial das duas era que as embalagens eram fechadas com lacre de segurança, com a informação expressa para os clientes: não aceite este produto caso o lacre esteja violado”.

As traficantes também tinham o seu próprio clube de vantagens, sendo que os consumidores que completassem o “cartão fidelidade” ganhavam um brinde.

Diante das situações constatadas, as duas mulheres receberam voz de prisão e foram conduzidas até a Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis.