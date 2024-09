GM prende homem com 12 quilos de maconha em Opalão

Por volta de 17h30 deste sábado, 31 de agosto, a Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência envolvendo tráfico de drogas na rua José Fermino Machado, na área rural de Lavrinha, em Araucária.

Uma equipe estava realizando um patrulhamento pela região, quando avistou um carro Opala em alta velocidade. A abordagem foi realizada e o condutor obedeceu à ordem e parou o veículo. Entretanto, assim que os agentes desceram da viatura e se aproximaram, o carro saiu em alta velocidade e efetuou disparos de arma de fogo contra a equipe da GM.

Uma perseguição foi iniciada, e só finalizou quando o Opala colidiu contra a ponte do Rio Maurício, que está bloqueada para manutenção. Por não conseguirem mais fugir com o carro, o motorista e o passageiro saíram do veículo e novamente efetuaram disparos contra a equipe policial, que também tiveram que usar arma de fofo em defesa. A dupla entrou em uma área de mata, enquanto os agentes esperavam reforço de outras equipes, já que haviam muitos civis no local.

Depois disso, durante uma busca pela região, alguns moradores avisaram que um homem estaria tentando invadir uma casa. Os agentes o abordaram e ele foi identificado como o motorista do Opala.

No carro foram encontrados 12,696 kg de maconha. O condutor relatou estar apenas dirigindo o veículo, e disse não saber de onde veio a droga.

Diante disso, o sujeito recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis. O passageiro não foi localizado, e a arma de fogo não foi encontrada.