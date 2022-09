GM prende homem que ameaçava e mantinha a ex-companheira como refém no bairro Thomaz Coelho

Uma mulher viveu momentos de terror nas mãos do seu ex-companheiro na madrugada deste sábado, 28 de agosto. A Guarda Municipal foi acionada para atender a situação de violência doméstica na rua João Halinski, no bairro Thomaz Coelho, e ao chegar no endereço, conseguiu deter o agressor. A vítima relatou que tinha medida protetiva contra o ex e que ele chegou por volta das cinco horas da madrugada, invadiu sua residência e a manteve trancada no quarto.

Um vizinho disse que ouviu os xingamentos e o pedido de ajuda da mulher, e ligou para a GM. O agressor ainda estava no quarto da casa, mantendo a vítima na cama, fazendo sérias ameaças. Os GMs abordaram o agressor e diante do relato da mulher, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.