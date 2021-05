GM prende homem que invadiu casa da ex e ameaçou com um espeto de churrasco

Na madrugada de sábado, 15 de maio, um homem invadiu a casa da ex-companheira, localizada no jardim Dalla Torre, e acabou sendo detido pela Guarda Municipal. Esta não foi a primeira ocasião que o ex-companheiro agrediu a mulher, pois em ocasião anterior ela já havia registrado boletim de ocorrência contra ela. A vítima contou que eles estão separados e no sábado, por volta das 3h15, ele invadiu sua casa e a ameaçou com um espeto de churrasco. A mulher contou ainda que insistiu para que o ex deixasse o local, mas ele não a atendeu.

A equipe policial esteve no local e abordou o homem, solicitando que saísse da casa para poder conversar. Ele não obedeceu a solicitação e foi necessário o uso progressivo e diferenciado da força, inclusive com arma de eletrochoque, para imobilizá-lo e revistá-lo. Diante dos fatos e da vontade da vítima em representar criminalmente contra seu ex-marido, a GM deu de prisão a ele e o encaminhou à Delegacia de Polícia para providências.