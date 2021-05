GM prende homem que invadiu casa da ex-sogra e a ameaçou

Foto: divulgação

A Guarda Municipal de Araucária foi chamada por volta das 23h15 deste domingo, 9 de maio, por uma mulher, cujo ex-genro havia invadido o terreno da sua casa e insistia em conversar com sua filha como a ex-sogra não o atendeu, ele passou a fazer ameaças por mensagens. Segundo ela, um amigo dele também teria entrado no terreno, sem sua autorização.

Quando a equipe chegou no endereço, na rua Rio Grande do Sul, no bairro Iguaçu, o homem já havia saído do local, mas teria prometido que retornaria. A GM fez patrulhamento nas redondezas e conseguiu encontrar o veículo em que o homem estava. Foi realizada a abordagem e diante da vontade da ex-companheira de registrar queixa, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, para providências.