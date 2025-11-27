Um homem foi preso pela Guarda Municipal na comunidade do Israelense, no bairro Capela Velha, por manter a companheira enclausurada em casa.

A vítima contou aos agentes que o homem apenas deixava ela sair para levar os filhos para a escola. Mesmo assim, ele sempre a acompanhava nessas situações.

Ela também relatou que era ameaçada constantemente para não contar sobre a situação para ninguém e não tentar sair de casa sem a permissão do indivíduo. Ele teria até mesmo instalado câmeras para monitorar a vítima, que mora em uma casa humilde com os cinco filhos menores de idade.

A mulher informou que tudo começou quando ela comunicou ao marido que não aguentava mais viver daquela forma e que iria embora. Desse dia em diante ele a proibiu de sair ou falar com outra pessoa sem sua presença.

Ao conversar com a equipe da GM, o sujeito negou as acusações, porém, diante do relato e da vontade da vítima em representar criminalmente, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.