GM prende indivíduos que roubaram Agência do Sicredi

Na segunda-feira (20) de carnaval, por volta das 06h50 da manhã, uma equipe da Guarda Municipal passava pela Av. Dr. Victor do Amaral, quando avistou dois homens e uma mulher saindo da Agência do Sicredi carregando alguns objetos furtados.

O agente deu voz de abordagem ao trio, que não obedeceram e embarcaram em um Renault Kwid, que os aguardava na frente da agência. Nesse instante, um dos agentes efetuou um disparo de arma de fogo no pneu do veículo, mas mesmo assim, os três sujeitos saíram do carro e fugiram correndo pelo Centro.

Foi solicitado apoio e logo algumas equipes realizaram patrulhamento pela região, rapidamente conseguindo identificar e prender todos os envolvidos na invasão ao banco.

O condutor do Kwid alegou ser motorista de aplicativo, porém o veículo é suspeito de envolvimento em outra invasão a Agência Sicredi em São José dos Pinhais na semana passada.

Tanto o motorista quanto os três meliantes foram encaminhados à delegacia para as providências cabíveis. A equipe de investigação da Delegacia de Polícia Civil de Araucária irá levantar informações sobre o motorista de aplicativo.