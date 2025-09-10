A Guarda Municipal de Araucária cumpriu na noite desta terça-feira, 9 de setembro, um mandado de prisão contra o karateca araucariense José Alexandre Feitosa, de 42. Ele foi condenado a 25 anos, 10 meses e 16 dias de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

Alexandre Feitosa estava respondendo ao processo em liberdade, porém no início do mês a sentença que o condenou a mais de 25 anos de prisão transitou em julgado e o mandado de prisão em seu desfavor foi expedido pela Vara Criminal de Araucária.

Segundo apurado por nossa reportagem, a Guarda Municipal chegou até ele após uma denúncia de que um homem estaria caminhando pela rua Ceará aparentando portar uma arma. Diligenciando até o local, ele foi revistado e nada de ilícito foi encontrado com ele. Porém, ao consultar o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) foi constatado que havia uma ordem de prisão em seu desfavor.

Alexandre cometeu o crime pelo qual foi condenado em 2019. Aparentemente, no entanto, desde então ele levava uma vida normal. Nas redes sociais se identificava como estudante de Educação Física, professor de musculação, amante de música e cinema e praticante de artes marciais. Ele, inclusive, seria atleta de karatê e já chegou a competir representando o Município.

A Guarda Municipal encaminhou Alexandre até a Cadeia Pública de Curitiba. Lá, após passar pela entrevista inicial com os agentes penitenciários, ele será encaminhado a uma unidade prisional do Paraná onde ficam os presos com condenações definitivas.