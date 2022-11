GM prende ladrão de CMEI e também homem que receptou itens roubados

Por volta de 5h40 da madrugada de segunda-feira (15/10), um homem invadiu um CMEI na rua Carlos Vicente Zapxon, no bairro Costeira, depredou e arrancou as torneiras do prédio. Quando a Guarda Municipal foi chamada, o suspeito já havia saído do local, porém com suas características em mãos, a equipe realizou patrulhamento pelo bairro e localizou o indivíduo. Ao ser abordado, ele confessou ter furtado as torneiras e disse que tinha vendido em um ferro velho próximo, para conseguir dinheiro para comprar drogas.

O suspeito também indicou o endereço de onde havia negociado o material. As equipes foram até o estabelecimento e, coincidentemente, era o mesmo que em outra ocasião já tinham sido encontradas panelas de alumínio usadas para cozinhar o almoço das crianças que haviam sido furtadas de um outro CMEI. O responsável pelo local confessou ter comprado as torneiras e as apresentou para a equipe. Ele recebeu voz de prisão pelo crime de receptação e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o indivíduo que furtou as torneiras.