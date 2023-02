GM prende três suspeitos em comércio que funcionava como fachada para venda de drogas

Por volta das 23h de terça-feira (14/02), a Guarda Municipal de Araucária fazia um patrulhamento pela rua Marcelino Jasinski, no bairro Tindiquera, quando em frente a uma distribuidora de bebidas percebeu que um cidadão recebia um pequeno papelote. Como já havia várias denúncias sobre um suposto comércio de drogas no local, a equipe abordou o suspeito. Com ele foram apreendidas duas buchas de cocaína, que relatou ter adquirido com o responsável pela distribuidora.

No interior do estabelecimento, que funcionava como fachada para o comércio de drogas, a GM encontrou várias embalagens, algumas contendo cocaína e crack e outras com maconha. Em um outro cômodo foi abordado um casal que estava embalando mais drogas para venda, assim como também foram localizadas duas balanças de precisão, caderno de anotações e máquinas de cartão de crédito e débito.

Três homens e uma mulher foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias. No total a equipe apreendeu durante a operação 129 embalagens de crack, 106 gramas de crack, 55 papelotes de cocaína, uma quantidade de maconha que estava sendo embalada, duas maquininhas de cartão, balanças de precisão, 6 aparelhos celulares de origem duvidosa, 1 caderno de anotações, R$ 202,00 em notas trocadas e diversas embalagens. Todo esse material também foi entregue à DP.

Resposta rápida

Para o diretor geral da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Jair Jerri da Silva, ações bem sucedidas como esta da distribuidora do bairro Tindiquera são um reflexo dos investimentos que a Guarda Municipal vem recebendo. “Ganhamos armamentos, viaturas, uniformes, cursos e condições de trabalho. O mínimo que podemos fazer enquanto corporação é dar uma resposta rápida e eficiente para a população, no que diz respeito ao atendimento de crimes como tráfico de drogas, assaltos, Lei Maria da Penha, furtos, entre outros. Até porque é a própria população quem faz esse investimento de certa forma, através do pagamento de impostos. Nosso foco maior é tirar os maus elementos das ruas para que os cidadãos de bem consigam andar nas ruas ou estar em suas casas com segurança. E eu não me canso de dizer que em Araucária vagabundo não se cria”, declara o diretor.