GM recupera Kombi roubada em 2019

Uma equipe da Guarda Municipal fazia patrulhamento pela ocupação irregular conhecida como Rio Negro, no bairro Capela Velha, quando visualizou uma Kombi, aparentemente suspeita. Ao checar as placas no sistema SESP, a GM constatou que se tratava de um veículo que havia sido roubado em 2019.

O homem que se apresentou como proprietário do utilitário disse que não tinha conhecimento do caso. Diante da situação, o homem e a Kombi foram levados para a Delegacia de Polícia para as providências necessárias. A ocorrência foi registrada na sexta-feira, 16 de abril.