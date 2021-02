GM recupera veículo que tinha acabado de ser furtado

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

Um patrulhamento na madrugada deste domingo, 7 de fevereiro, por volta das 4h24, na rua João Stanczik, ajudou a Guarda Municipal, recuperar um veículo GM Celta de cor branca. O motorista passou em alta velocidade pela equipe, levantando suspeitas. A viatura acionou os sinais luminosos e o condutor acelerou ainda mais. A equipe então acionou a sirene e pediu para o motorista parar, mas ele não obedeceu a ordem.

A GM pediu apoio de outras viaturas para fechar o cerco e abordar o veículo. Quando entrou na rua Caminho dos Tropeiros, o Celta rodou e bateu no barraco. O motorista desceu do carro e saiu correndo em meio a uma plantação, porém, foi seguido pelos guardas municipais, que conseguiram detê-lo. Perguntado o motivo da fuga com o veículo, o homem confessou que havia furtado o mesmo há poucos minutos.

A equipe levantou o nome e o endereço do proprietário, fez contato com, mas ele estava dormindo e nem tinha conhecimento do furto de seu veículo. Diante dos fatos, o ladrão recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.