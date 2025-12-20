Fundada em Araucária, a GM Serviços Terceirizados nasceu com um propósito claro: oferecer transporte de passageiros com qualidade, segurança e compromisso com a comunidade. Com sede no centro, na Rua Iguaçu, nº 401, a GM carrega em sua trajetória o orgulho de ser uma empresa genuinamente araucariense, construída por pessoas da cidade e voltada para atender tanto a população local quanto diversos municípios do Paraná.

Ao longo dos anos, a GM consolidou sua atuação no setor de transporte, prestando serviços para empresas privadas e órgãos públicos, sempre pautada pela seriedade e atenção às necessidades de cada cliente. O crescimento da empresa veio de forma consistente, impulsionado pela confiança conquistada e pelo investimento contínuo em frota, estrutura e pessoas.

Hoje, a GM Serviços Terceirizados atua em diferentes frentes do transporte de passageiros, oferecendo fretamento corporativo, transporte para eventos, turismo, além de operações regulares sob demanda. Para isso, conta com uma frota completa e diversificada, preparada para atender desde pequenos grupos até grandes operações: vans, micro-ônibus, ônibus urbanos, ônibus rodoviários executivos e veículos semi-leito, todos operados com foco em conforto, segurança e pontualidade.

Mais do que transportar pessoas, a GM entende seu papel social dentro da comunidade. E foi com esse espírito que, para celebrar o Natal, a empresa idealizou e colocou em circulação um ônibus iluminado, transformado em símbolo de alegria e esperança. A iniciativa teve como objetivo levar o clima natalino às ruas, encantando crianças, famílias e moradores, reforçando o compromisso da GM em retribuir à população o carinho e a confiança recebidos ao longo de sua história.

A ação do ônibus iluminado reflete a essência da empresa: uma GM próxima das pessoas, que acredita que o transporte também pode emocionar, aproximar e criar boas lembranças. É essa combinação de profissionalismo, responsabilidade social e amor por Araucária que faz da GM Serviços Terceirizados uma referência no setor.

Seja para o dia a dia das empresas, para o atendimento ao poder público ou para aquela viagem especial, a mensagem é clara: pensou em fretar um ônibus, viajar com segurança e conforto, conte com a GM. Uma empresa que nasceu em Araucária, cresceu com o Paraná e segue levando pessoas, histórias e alegria por onde passa.

SERVIÇO

Para contratar e saber mais sobre os serviços oferecidos pela GM Serviços Terceirizados, entre em contato através do telefone (41) 3995-2447 ou acompanhe a empresa no Instagram @gmservterc. A empresa fica na Rua Iguaçu, nº 401, no Centro.

Edição n.º 1496.