GMA atendeu duas ocorrências envolvendo embriaguez no domingo (16)

No último domingo, 16 de junho, a Guarda Municipal de Araucária atendeu duas ocorrências envolvendo embriaguez.

A primeira situação implicou uma direção perigosa, onde um motorista do carro acabou colidindo contra uma motocicleta estacionada na Rua Guanabara, no bairro Iguaçu.

De acordo com as informações, o motorista do Uno teria entrado na contramão e colidiu contra a moto. Quando chegaram no local, os agentes realizaram o teste do bafômetro que teve o resultado de 1,00MG/L. Diante desta situação, o homem foi encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis.

Na segunda situação, não envolveu nenhuma direção perigosa, mas desacato a autoridade. A GMA recebeu uma denúncia de que um homem estaria alcoolizado, andando com duas crianças pela Av. Archelau de Almeida Torres e ofendendo algumas pessoas que passavam no momento.

A abordagem foi realizada, e ao ser questionado para onde iria com as crianças, o homem não quis dar informações. Os agentes tentaram realizar uma revista pessoal no sujeito, mas ele não quis colaborar, sendo necessário o uso moderado de força. Após isso, o homem se alterou e começou a proferir xingamentos contra os guardas. Mesmo sendo alertado sobre as ofensas, o indivíduo continuou ofendendo as autoridades.

Diante desta situação, o homem recebeu voz de prisão por desacato, mas não acatou a ordem e resistiu a situação. Novamente os agentes precisaram força moderada para conter o homem, que se encontrava bastante agressivo. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde as ofensas continuaram, assim como ameaças contra as autoridades. As crianças, sendo o filho e o sobrinho do sujeito, foram encaminhadas para o Conselho Tutelar.