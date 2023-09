GMA atendeu duas ocorrências no feriado de 7 de setembro

Sem folga para a Guarda Municipal de Araucária, que no último dia 7 de setembro, comemorado o Dia da Independência do Brasil, atendeu duas ocorrências, sendo uma referente a Lei Maria da Penha e a outra de furto de veículo.

Na primeira situação, dois irmãos acabaram brigando entre si, na Rua Crisântemo, no bairro Campina da Barra. No local, a que teria 80 anos, relatou aos agentes que teria uma medida protetiva contra seus dois filhos, mas que nada adiantou, já que os homens foram à sua casa e acabaram brigando. Além disso, ela teria sofrido uma queda após impedir que um deles tentasse atingir o outro com uma faca.

O mais novo, de 57 anos, ainda tava na casa quando os policiais chegaram, sendo assim, foi preso em flagrante. Enquanto o mais velho, de 59 anos, foi encontrado em um bar próximo da residência. Ele também foi preso. Ambos foram imediatamente encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Já a ocorrência de furto de veículo aconteceu a noite, após um acidente na Rua Olivir Cabrini, na área rural de Araucária. Segundo informações, um carro Fiat Uno de cor prata teria colidido contra um poste.

Quando a GMA chegou no local e verificou o veículo, percebeu que as tarjetas de identificação do automóvel foram removidas e as placas de registro que estavam anexadas, não eram do carro em questão.

Uma pesquisa mais detalhada foi realizada, sendo constatado que o Uno havia sido furtado. O motorista, que havia relatado ser o dono do veículo, recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à delegacia para as medidas cabíveis.