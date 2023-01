GMA cumpriu vários mandados judiciais na última semana

Na última terça-feira (17/01), agentes da Guarda Municipal compareceram na rua Goiás, após denúncia de que havia tráfico de entorpecentes no local, conhecido como ponto de comércio e uso de drogas. Durante a abordagem, o homem tentou enganar os agentes, fornecendo dados falsos sobre sua identidade, porém em busca mais apurada os agentes identificaram o nome verdadeiro do indivíduo via sistema SESP/PR. Ainda durante a verificação via sistema apereceu um mandado de prisão em seu desfavor. O homem foi conduzido à Cadeia Pública de Araucária, para as providências necessárias.

Durante a tarde da sexta-feira (20//01), um homem que era procurado pela justiça por tráfico de drogas, foi abordado por agentes da GMA na rua Goiás e quando os policiais checaram a vida pregressa do homem via sistema, foi constatado um mandado de prisão em seu nome. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Araucária, para que fosse dado fiél cumprimento ao presente mandado.

Na noite de sexta-feira (21/01), a GMA foi atender um chamado de denúncia referente a um veículo parado em local abandonado, na Rua Rua Dr. Honestalio Alves Guimarães. Os agentes realizaram a abordagem e ao checar a vida pregressa de seus integrantes, constava um mandado de prisão em nome da mulher que estava no carro, pelo crime de tráfico de entorpecentes. No momento em que recebeu voz de prisão, a procurada reagiu com violência contra os GMs e precisou ser contida, ela foi encaminhada à Cadeia Pública de Araucária para as providências cabíveis.