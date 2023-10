GMA prende casal por porte ilegal de arma de fogo e disparos em via pública

Por volta de 00h15 desse sábado, 21 de outubro, a Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência envolvendo arma de fogo na Rua Malva, no bairro Campina da Barra.

Aparentemente, se ouviram tiros por aquela região, e foi informado aos agentes que o autor dos disparos, junto de um homem e uma mulher, estariam em um carro Audi branco.

Uma equipe da GMA conseguiu localizar o veículo em questão, e a abordagem foi realizada. Com o motorista, que seria o suposto autor dos tiros, algumas munições de revólver calibre 32 foram localizadas. Além disso, ele apresentava sintomas de embriaguez alcoólica.

Ao serem questionados sobre o paradeiro da arma de fogo, a mulher confessou que estava em sua cintura, e que seu companheiro havia pedido que ela a guardasse. Com o outro indivíduo nada ilegal foi localizado. Além disso, a Polícia Civil está investigando uma situação onde um homem, que estaria baleado, deu entrada no Hospital Municipal de Araucária algumas horas antes da ocorrência de disparos em via pública. Aparentemente, o homem foi ferido na mesma região onde foram ouvidos os tiros.

O casal recebeu voz de prisão, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.