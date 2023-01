GMA prende dois condutores por embriaguez ao volante

Na última semana, a Guarda Municipal realizou duas prisões por embriaguez ao volante. A primeira ocorrência aconteceu na quinta-feira (05), às 20h, na Av. Manoel Ribas, no bairro Costeira. A GMA foi acionada para atender um acidente de trânsito entre um veículo VW Fox e um Fiat Mobi, onde um dos envolvidos estaria alcoolizado.







Os dois condutores realizaram o teste do bafômetro, o que confirmou estado de embriaguez do motorista do Fox, que recebeu voz de prisão por crime de trânsito e foi encaminhado em seguida à delegacia. O resultado do teste do outro indivíduo deu negativo para embriaguez.

Na segunda ocorrência, uma equipe da GMA estava em patrulhamento pela Rua Presidente Carlos Cavalcanti, às 05h da madrugada da última sexta-feira (06), quando se deparou com um VW Santana em alta velocidade.

O condutor do veículo, ao avistar o carro da polícia, jogou seu carro contra a viatura. Felizmente o policial que a dirigia conseguiu evitar a colisão. Em seguida, o motorista do Santana freou na frente do veículo da Guarda, tentando forçar uma parada.

A equipe iniciou a perseguição, mas o indivíduo não obedeceu aos sinais e fugiu, parando somente algumas quadras à frente. O sujeito realizou o teste do bafômetro, sendo confirmando o estado de embriaguez. Diante do flagrante das manobras perigosas e do crime de trânsito, o condutor recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia para as providências cabíveis.

Foto: GM Casemiro