GMA prende dois foragidos da justiça em situações diferentes

Na última segunda-feira, 02 de setembro, a Guarda Municipal de Araucária prendeu, em situação diferentes, dois homens com mandados de prisão em aberto.

A primeira ocorrência aconteceu por volta de 11h40 no bairro Costeira. De acordo com informações oficiais, um morador estava em frente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), quando dois homens passaram segurando pedaços de pau. O cidadão achou a situação suspeita e acionou as autoridades.

Uma equipe, que estava realizando um patrulhamento próximo do local, atendeu a ocorrência e realizou buscas pela região. Após um tempo, os agentes encontraram um homem na rua Romanowski que se encaixava nas características repassadas.

O sujeito foi abordado e nada de ilícito foi encontrado, e ao ser questionado sobre a situação relatada pelo morador, ele negou estar com os pedaços de madeira. Sua identidade foi verificada e um mandado de prisão em seu desfavor foi localizado. O homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a cadeia para as providências cabíveis.

A segunda ocorrência aconteceu no mesmo dia, mas por volta de 17h, na rua Sonia Bodziak, no bairro Capela Velha. Uma equipe estava realizando um patrulhamento, quando flagrou um carro Renault Megane RXE parado em frente a um comércio, que assim que viu a viatura saiu em alta velocidade.

A viatura fez acompanhamento e acionou o giroflex para realizar a abordagem, que foi atendida após 50 metros. Nada de ilícito foi encontrado e o passageiro não possuía nenhuma pendência na justiça, entretanto, havia um mandado de prisão em desfavor do motorista. Ao ser questionado sobre o motivo de ter saído em alta velocidade, ele explicou que ficou com medo, já que era foragido. Ele foi encaminhado para a cadeia para as providências cabíveis, enquanto o passageiro ficou responsável pelo veículo.