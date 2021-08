GMA prende dois foragidos da justiça em um único dia

Foto: divulgação

Um homem foragido da justiça, que tinha contra si um mandado de prisão em aberto, foi preso pela Guarda Municipal na sexta-feira, 6 de agosto, após ter ameaçado a própria mãe, de 62 anos de idade, e também o irmão, com uma faca. A ocorrência aconteceu na rua São Paulo, no bairro Iguaçu. O homem foi levado à Delegacia de Polícia, autuado em flagrante pela ameaça e também deverá pagar sua dívida com a justiça.

Ainda na sexta-feira, a GMA prendeu outro foragido da justiça pelo crime de roubo agravado. O homem foi abordado com outros dois indivíduos, que circulavam pelos comércios na rua Major Sezino Pereira de Souza, no centro de Araucária, e ao consultar seu nome via sistema SESP, foi encontrado em seu desfavor um mandado de prisão em aberto Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências.