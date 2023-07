GMA prende dois traficantes e um usuário de drogas no bairro Iguaçu

No último domingo (02/07), por volta de 23h20, uma equipe da Guarda Municipal, por meio da ROMU, estava patrulhando pela Rua Itararé, no bairro Iguaçu, quando avistou um homem indo em direção ao um sobrado sem muros, localizado com a esquina da Rua Paranapanema.

Sem notar a presença da viatura, o homem colocou uma quantia de dinheiro na porta de entrada da casa, em seguida, uma mulher lhe atendeu e entregou um objeto. Diante disso, o sujeito foi abordado e com ele foi encontrada certa quantia de maconha. Logo após, o indivíduo relatou ser usuário de entorpecentes e que teria comprado a droga no sobrado em questão, que estaria abandonado. Os agentes entraram no local e encontraram a mulher e outro homem, que confessaram fazer a venda de drogas.

Na revista na casa, foi encontrado 1,565 kg de maconha, uma quantia de cocaína, e mais porções de maconha prontas para serem usadas/vendidas. Os agentes também encontraram R$ 239,75 em moedas e trocados, celulares, máquina de cartão, balança de precisão e um caderno com anotações.

Os dois suspeitos e o usuário de entorpecentes foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.