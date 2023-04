GMA prende em flagrante dupla que matou filho do prefeito de Quitandinha nessa sexta-feira (28)

Por volta de 00h20 dessa sexta-feira (28), uma equipe da Guarda Municipal de Araucária foi acionada para atender a ocorrência de um veículo capotado na Rodovia do Xisto (BR 476), no bairro Sabiá, próximo à empresa CSN. Ao chegar no local, os agentes encontraram marcas de tiros na lataria de uma caminhonete e algumas pessoas tentavam retirar um homem do interior do veículo, que posteriormente constatou-se ter sido atingido por arma de fogo.

Este homem foi identificado como Jackson José Ribeiro de Moura, de 48 anos, filho do prefeito de Quitandinha, cidade da região metropolitana de Curitiba. O SIATE e o SAMU chegaram a ser acionados para socorrer Jackson, porém mesmo com todos os esforços da equipe médica, ele entrou em óbito ainda no local. Logo na sequência, a GM recebeu a notícia de que um homem, também ferido por arma de fogo, havia dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Tratava-se do proprietário de uma casa noturna (localizada perto da CSN), local onde teria se desenrolado toda a confusão. Ele declarou que havia sido baleado por dois indivíduos, que estavam em uma caminhonete Dodge Dakota de cor preta.

Com ferimentos no ombro, o dono da casa noturna foi encaminhado da UPA para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba, onde permanece internado, sob escolta da Guarda Municipal. Assim que receber alta, ele será levado à DP para prestar os devidos esclarecimentos.

Com as novas informações sobre os autores dos disparos fornecidas pelo dono da boate e repassadas via rede de rádio, os guardas municiais que ainda que estavam no local do acidente avistaram o veículo em questão passando pela rodovia. Uma perseguição se iniciou e os ocupantes do carro foram abordados próximo ao Terminal Central de Araucária. Ao desembarcar, o motorista acabou deixando cair uma pistola de calibre 635, sem munições. Ao revistar o veículo, a GM encontrou 6 cápsulas de calibre 357 deflagradas. Diante das evidências, a dupla foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.

Em seguida, os agentes foram até a casa noturna para investigar com mais detalhes qual teria sido a motivação da confusão. De acordo com informações colhidas no local, o segurança do estabelecimento estaria envolvido no conflito. Sendo assim, ele também foi encaminhado à DP para os devidos esclarecimentos.