GMA prende homem após denúncia de violência doméstica no bairro Costeira

No último sábado (29), por volta de 23h50, a Guarda Municipal de Araucária foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua José Czarnik, no bairro Costeira. Conforme a filha da vítima, responsável por acionar a GM, a sua mãe havia sido agredida em um bar, e no momento dos fatos, estaria voltando para casa com o agressor. Os policiais foram até o endereço indicado e da rua já conseguiram ouvir pedidos de socorro vindo de dentro da casa.

Os agentes entraram na residência e abordaram o agressor, que não obedeceu à ordem. Sendo assim, tiveram que usar força moderada para conter o sujeito.

A vítima, que apresentava lesões no rosto e nos braços, mostrou interesse em representar criminalmente contra o agressor. Diante disso e do flagrante, o indivíduo recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à delegacia para as medidas cabíveis.