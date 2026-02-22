Na noite de sábado, 21 de fevereiro, a Guarda Municipal de Araucária foi acionada para atender uma situação envolvendo briga generalizada com depredação de ônibus no Terminal Central.

No local, os agentes dispersaram envolvidos de torcidas que estavam na briga. Os funcionários do terminal deram mais informações a equipe, que conseguiu localizar e abordar um veículo Hyundai HB20 com quatro pessoas dentro, que seriam as responsáveis por lançar foguetes contra um dos ônibus.

O grupo negou serem os donos dos fogos, sendo assim, o proprietário do veículo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, com a representação criminal do motorista do ônibus e do responsável pela empresa de transporte.