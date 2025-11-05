Na madrugada de terça-feira, 04 de novembro, um homem foi preso pela Guarda Municipal de Araucária pelo crime de Lei Maria da Penha no bairro Iguaçu.

O indivíduo arrombou o portão de um condomínio de sobrados e invadiu a casa onde sua ex-companheira morava. De acordo com a vítima, antes de ir até a sua casa, o sujeito tentou contato por ligação, mas não foi atendido.

Ela relatou aos agentes que o homem conseguiu entrar na casa, após arrombar a porta com chutes. Ele teria a agarrado pelo pescoço e a mordido várias vezes nas costas. Em seguida, o suspeito a agrediu com vários socos no rosto e chutes nas pernas.

Ao chegar no local, a equipe da GMA se deparou com os outros moradores tentando acalmar a situação. A abordagem do sujeito foi realizada e durante a revista pessoal foi encontrada uma porção de entorpecente MDMA (ecstasy).

A vítima, que apresentava hematomas pelo corpo, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O agressor também foi levado para receber atendimento médico, já que possuía ferimentos nas mãos, que foram causados no momento em que forçou o portão do condomínio. Posteriormente, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária, onde foi autuado em flagrante com base na Lei Maria da Penha.