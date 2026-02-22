Na noite de sábado, 21 de fevereiro, a Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência envolvendo violência familiar no bairro Capela Velha.

Conforme informações da GM, duas mulheres se trancaram no banheiro da residência para fugirem do padrasto de uma delas, que estava ameaçando ambas utilizando uma machadinha, e ainda teria atingido a mão da enteada com um golpe.

Durante a abordagem, o sujeito não obedeceu a ordem legal e tentou atingir os policiais com a machadinha, onde foi necessário o uso do equipamento eletrochoque para contê-lo.

Diante disso, o agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis. A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico.