GMA prende homem que infringiu medida protetiva e que teria agredido companheira grávida

Na noite do último domingo, 14 de julho, por volta de 22h20, a Guarda Municipal de Araucária foi acionada para atender uma situação envolvendo quebra de medida protetiva na rua Francisca Bonvim, no bairro Costeira.

A GMA foi acionada pela vítima, que relatou que seu ex-companheiro havia invadido sua casa, descumprindo assim a medida protetiva que possuía contra ele. Ela contou na ligação que estava com medo de ser morta, dizendo: “Se vocês deixarem ele aqui, só vão vir me buscar morta”. A vítima também relatou que o sujeito já havia a agredido anteriormente quando estava grávida, o que causou a perda do bebê.

No local, a equipe abordou o indivíduo, que tentou agredir os agentes e quebrar a viatura policial, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo. De acordo com informações oficiais, o homem estava visivelmente embreado e/ou sob o efeito de outra substância não identificada.

O sujeito recebeu voz de prisão, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos guardas. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para verificação de seu estado de saúde após a tentativa de agressão, sendo posteriormente encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.