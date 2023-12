GMA prende homem que tentou furtar Escola Juscelino Kubitschek

Na noite da última terça-feira, 26 de dezembro, por volta de 22h15, a Guarda Municipal de Araucária foi atender um chamado do disparo do alarme na Escola Municipal Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Porto das Laranjeiras.

O local é monitorado pela GMA, devido a isso, imediatamente uma viatura foi até a escola. Quando os agentes chegaram na instituição de ensino, encontraram um homem dentro do prédio. Quando viu os policiais chegando, o ladrão fugiu pela janela, pulou o muro e entrou em uma área de mata que fica localizada nos fundos do prédio.

Outras equipes da GMA foram acionadas para auxiliarem na procura dele. Os policiais entraram na mata e conseguiram localizá-lo. Ele estava com uma mochila, que continha dois notebooks, um microfone e um aparelho eletrônico de medicação de temperatura, todos furtados da escola.

No momento da prisão, os agentes perceberam que o sujeito estava com alguns ferimentos, já em fase de cicatrização. Ao ser questionado sobre a origem dos machucados, o homem explicou que a alguns dias atrás foi vítima de um assalto em Curitiba e foi espancado.

Com isso, ele foi levado a UPA e recebeu atendimento médico. Posteriormente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por furto e dano qualificado, já que ao realizar o furto na escola, acabou quebrando quatro portas e duas janelas.