GMA prende homem que teria ameaçado atear fogo na casa que morava com a esposa e filha

Na última sexta-feira (25/08), por volta de 12h, a Guarda Municipal de Araucária foi chamada para atender uma ocorrência de Lei Maria da Penha na Av. Dr. Victor do Amaral. Um homem teria quebrado o celular da companheira, além de ter ameaçado atear fogo na casa.

Algumas pessoas que passavam por perto viram o ocorrido, sendo elas responsáveis por acionar a GM. No local, os agentes interrogaram a vítima, que contou sobre as agressões que sofria, e ainda disse ter medo que algo possa acontecer com sua filha adolescente, que no momento estaria em casa.

Os policiais rapidamente conseguiram localizar o indivíduo. Com o interesse da vítima em representar contra ele, o homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.