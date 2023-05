GMA prende homem suspeito de envolvimento com o tráfico e cumpre mais dois mandados de prisão

Na última quarta-feira (10), por volta de 16h50, uma equipe da Guarda Municipal de Araucária estava patrulhando pela Rua Del. Geraldo Bernardi, no bairro Campina da Barra, quando avistou um homem fumando um cigarro de maconha. Ao perceber a presença da viatura, o sujeito jogou fora um tablete da mesma substância e fugiu por um terreno de uma casa, porém os policiais foram mais rápidos e conseguiram alcançá-lo.

Na residência foi encontrada uma grande quantidade de drogas, sendo 170 tabletes de maconha, com aproximadamente 412 kg, 72 gramas de cocaína em uma única embalagem, 28 cigarros eletrônicos de origem suspeita, e também R$692,00 em dinheiro trocado.

Diante de tal flagrante, o homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia para as providências cabíveis.

Mandados de prisão

No mesmo dia, dois mandados de prisão foram cumpridos pela Guarda Municipal de Araucária. A primeira ocorrência aconteceu por volta das 07h35, na Praça Dr. Vicente Machado, no centro. A GMA recebeu denúncias dos comerciantes, relatando que se sentiram intimidados pela presença de um homem que estava rondando as lojas da região.

O sujeito foi abordado e nada ilícito foi encontrado, porém, quando sua vida pregressa foi checada, apareceu um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de roubo. O indivíduo foi imediatamente encaminhado à Cadeia Pública de Araucária.

Na outra situação, o homem foi abordado na Rua Papa João XXIII, no bairro Cachoeira, às 10h15. A equipe da Guarda já tinha informações sobre o indivíduo, e quando o avistaram na rua, conseguiram identificá-lo de imediato. O sujeito recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a cadeia para as providências cabíveis.

Foto: Divulgação/ROMU.