Na madrugada de quarta-feira, 27 de agosto, a Guarda Municipal de Araucária patrulhava pela Avenida Avestruz, no bairro Capela Velha, quando avistou um homem em atitude suspeita. Ele desembarcava de um veículo Ônix branco para entregar algo a uma mulher que estava em um Corsa verde estacionado. No momento em que percebeu a presença da polícia, o homem voltou rapidamente para dentro do carro, e aparentemente estava nervoso. Na sequência, os dois veículos deixaram o local.

Diante da suspeita, a equipe o Ônix e percebeu se tratar de um carro de aplicativo. O homem que havia desembarcado para realizar a entrega era passageiro do veículo. Durante a busca pessoal, foram localizados em sua posse 26 invólucros contendo crack (cerca de 4,2 gramas); 21 invólucros contendo cocaína (cerca de 3,4 gramas) e ainda a quantia de R$ 274,00. O suspeito alegou ser usuário de crack, no entanto ele estava lúcido e não apresentava nenhum sinal físico ou comportamental relacionado ao uso da droga.

Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e antes de ser encaminhado para a Delegacia, os guardas notaram um ferimento na orelha direita, decorrente de uma queda que havia sofrido na parte da tarde. Na UPA, ele confessou que vendia drogas para sustentar a família. Após receber atendimento médico, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Araucária para os procedimentos legais.

