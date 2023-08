GMA prende mais dois com mandados de prisão em aberto

Mais dois homens que tinham pendências com a Justiça foram presos pela Guarda Municipal na tarde de segunda-feira (07/08). O primeiro foi detido por volta das 16h45, na Rua José Karas, no Jardim Alvorada. Ele chamou a atenção dos moradores, não era conhecido no bairro e por isso os vizinhos ficaram preocupados e ligaram para a GM. No local ele foi abordado e passou por revista pessoal. Nada de ilícito foi encontrado, mas ao verificar seus dados pessoais via sistema SESP/PR, apareceu um mandado de prisão em seu desfavor. Quando informada sua condição de foragido, ele tentou fugir e precisou ser imobilizado.

O segundo caso aconteceu por volta das 17h20, na Rua João Pereira de Lima, no bairro Tindiquera. Quando os guardas municipais foram checar os dados do suspeito, constataram que havia um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de tráfico de drogas.

Os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados à Cadeia Pública de Araucária para as providências cabíveis.

Edição n. 1375