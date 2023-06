GMA prende motociclista que fazia “delivery” de drogas

Um novo “modus operandi”, porém já conhecido das forças de segurança, continua sendo utilizado para o comércio de drogas em Araucária. E funciona da seguinte forma: a droga é solicitada via aplicativo de mensagens e a entrega é feita por motociclistas, na residência ou em um ponto combinado com o usuário.

No início da noite desta quarta-feira (28), uma equipe da Guarda Municipal (ROMU) avistou um motociclista na rua Luiz Rodrigues Velho, no bairro Thomaz Coelho, indo em direção a um veículo Renault Logan de cor branca. Ao perceber a aproximação da viatura policial, ele tentou retornar. A equipe abordou o motociclista e encontrou na mochila de entrega de um aplicativo cinco pacotes de maconha.

O suspeito declarou que foi contratado para realizar a entrega a uma pessoa que estaria em um veículo Logan branco. Diante do relato, o veículo também foi abordado e o casal ocupante assumiu que estaria esperando a entrega do entorpecente. Os três foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Foto: Divulgação GMA / ROMU.