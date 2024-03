GMA prende motociclista sem CNH em fuga, que ao trafegar perigosamente provocou acidente

Um motociclista que trafegava sem CNH, praticando direção perigosa, foi detido pela Guarda Municipal de Araucária na manhã desta sexta-feira, 8 de março, na Rua Marcelino Jasinski, no acesso à PR 423, próximo à empresa CSN.

Segundo a GMA, este motociclista passou em frente à sede da corporação e ao visualizar uma viatura, empinou a moto e fez alguns gestos para a equipe.

Imediatamente uma viatura saiu no seu encalço. Na fuga, o motociclista passou a trafegar pela contramão pela Marcelino Jasinski, pulou canteiros e subiu pelas calçadas. Ao tentar acessar a rodovia, acabou colidindo com um veículo e caiu na pista. Os GM’s agiram rápido e conseguiram deter o homem. Ao levantar sua ficha no sistema, foi constatado que ele não tinha CNH e veio recentemente de São Paulo para trabalhar na cidade. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Araucária para as medidas cabíveis.