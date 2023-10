GMA prende quatro foragidos da justiça que tinham mandados de prisão em aberto

Um homem procurado pelo crime de tráfico de drogas foi preso pela Guarda Municipal de Araucária na madrugada desta quarta-feira (25/10), na rua Leonardo João Wieczorkowski, próximo ao Parque Cachoeira. Uma equipe patrulhava pelos arredores do parque quando se deparou com um indivíduo suspeito e fez a abordagem. Ao consultar a vida pregressa do homem, foi constatado que ele era procurado pela justiça. O foragido recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Cadeia Pública de Araucária para as providências cabíveis.

A GMA já havia cumprido outros três mandados na terça-feira (24). Um dos detidos é um dos autores do homicídio ocorrido em maio de 2023, no Jardim Tupy, onde um homem foi morto a pedradas, por pelo menos quatro pessoas. O outro indivíduo preso foi “assinar” no Fórum Criminal do município e quando seus dados foram inseridos no sistema do Judiciário, apareceu o mandado de prisão em seu desfavor.

O terceiro foi detido durante um patrulhamento da GMA no bairro Barigui, ele foi abordado por já ser uma figura conhecida da polícia. Seus dados foram checados no sistema SESP e ficou confirmado o mandado de prisão em seu desfavor, pelo crime de estupro de vulnerável. Os três procurados foram encaminhados à Cadeia Pública de Araucária e ficaram à disposição da justiça.

Edição n.º 1386