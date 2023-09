GMA prende três foragidos da Justiça em situações distintas

Quando patrulhava na Rua Presidente Costa e Silva, na madrugada desta quarta-feira (13/09), a Guarda Municipal avistou um indivíduo próximo ao muro do CMEI Jihad Hissam Dehaini, em atitudes suspeitas. A equipe o abordou e na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, mas ao checar sua vida pregressa, apareceu um mandado de prisão em seu desfavor.

Na tarde do mesmo dia, a GMA prendeu outro indivíduo nas mesmas condições, dessa vez no Fórum de Araucária, quando ele compareceu para “assinar” seu compromisso com a justiça. Quando seus dados foram inseridos no Sistema do Judiciário, foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

Na tarde de terça-feira (12) outro homem já havia sido detido por força de um mandado de prisão. Ele foi abordado durante o patrulhamento de uma equipe da GMA na Rua João Chorosnicki, bairro Boqueirão. A equipe já sabia que se tratava de um foragido da justiça, com um mandado pelo crime de induzir criança ou adolescente à exploração sexual, ou prostituição (Lei 8.069/90 – Art 244).

Nos três casos os foragidos foram presos e encaminhados à Delegacia de Araucária para as medidas cabíveis.

Edição n.º 1380