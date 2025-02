GMA prende três homens por tráfico de drogas e uma mulher por abandono de incapaz

Na última quarta-feira, 05 de fevereiro, a Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência envolvendo tráfico de drogas na rua 19 de dezembro, no bairro Capela Velha, por volta de 15h30.

Uma equipe estava realizando um patrulhamento pela região, quando flagrou uma atitude suspeita de um homem. Ao avistar a viatura, o sujeito tentou se esconder e fugir por um córrego.

Após um tempo, ele foi abordado em frente a uma casa, onde dois homens também foram localizados e abordados. Os agentes realizaram uma busca pelo local e encontraram em um móvel ao lado da porta de entrada, uma arma de fogo calibre.38 com quatro munições.

Dentro da casa também foi encontrado dois rádios comunicadores, 42 embalagens de ziplock com maconha, 95 pinos de cocaína e uma quantia de R$ 228,00 em notas trocadas. Para a surpresa da equipe, uma criança de 4 anos estava dentro da casa. Ao serem questionados, os indivíduos relataram que a mãe da menina havia ido para Curitiba e deixado a criança aos cuidados deles. O Conselho Tutelar foi acionado para auxiliar na ocorrência.

Os três infratores receberam voz de prisão, e quando estavam saindo junto com a equipe policial, a mãe da criança chegou no local e foi presa por abandono de incapaz. Todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. O pai da menina foi até a delegacia e se apresentou como responsável por ela.