GMA prende trio que furtou cartão e gastou cerca de R$ 1.700,00 em produtos

Na manhã do último sábado (01/07), dois homens e uma mulher foram até a base do SAMU de Araucária e furtaram o cartão de crédito de um dos funcionários. Quando o proprietário do objeto percebeu, o trio já havia gastado cerca de R$ 1.700,00 nas lojas do Centro de Araucária.

Os itens comprados foram tênis, bolsa, boné, shampoo, e até mesmo uma escova progressiva avaliada em R$ 225,00. Após muitas horas de busca, os três ladrões foram localizados.

Um homem foi encontrado próximo ao Terminal Central, enquanto a mulher e o outro sujeito foram identificados quando buscaram auxílio na Casa de Acolhimento. Todos os produtos foram localizados junto ao trio. Eles foram imediatamente encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Foto: Divulgação/GMA.