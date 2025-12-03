Na madrugada de segunda-feira, 01 de dezembro, uma equipe da Guarda Municipal de Araucária estava realizando um patrulhamento pela Rua Alagoas, no bairro Iguaçu, quando avistou um homem pegando um objeto em uma distribuidora de bebidas. Ao notar a presença da viatura, o sujeito tentou esconder o item no bolso.

Diante da situação suspeita, a equipe abordou o homem e durante a busca pessoal encontraram duas embalagens com cocaína. O indivíduo confessou ser usuário de entorpecentes, e indicou que a distribuidora em questão era um ponto de tráfico de drogas.

No estabelecimento, os policiais encontraram uma mulher, que ao ver os agentes se aproximando, correu para os fundos do comércio. Ao retornar, ela anunciou que a equipe não tinha permissão para entrar no local.

Ela recebeu voz de prisão, mas não obedeceu a ordem, sendo necessário a entrada forçada da equipe na distribuidora. No interior do estabelecimento foram encontradas mais duas embalagens com cocaína, além de uma quantia em dinheiro trocado no valor de R$261,00 e um caderno com diversas anotações.

O usuário abordado no início e a mulher que estava na distribuidora receberam voz de prisão, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.