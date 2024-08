GMA recebe 15 novas viaturas para utilizar no policiamento ostensivo

A Guarda Municipal de Araucária (GMA) recebeu 15 viaturas novas que vieram para substituir os 20 Jeep Renegade até então utilizados pela corporação, mediante contrato de aluguel. São 15 veículos SUV Volkswagen T-Cross que chegaram neste mês de agosto. O modelo é considerado por algumas organizações de pesquisas automotivas como o mais seguro disponível no mercado.

As novas viaturas já estão à disposição da GMA, elas serão utilizadas no policiamento ostensivo, durante rondas das equipes pela cidade. Os veículos vieram prontos para o uso nas ruas, com rádio, luzes de emergência e adesivados com a identificação da Guarda Municipal.

Os novos SUVs também são locados, pois a locação tem sido uma opção vantajosa para os órgãos públicos. Quando os carros precisam de manutenção, a empresa responsável dá encaminhamento ao que for necessário, sem que a Prefeitura precise abrir novo processo licitatório para cada item.