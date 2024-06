GMA recupera veículo roubado em Curitiba e abandonado na Rodovia do Xisto

Na terça-feira, 18 de junho, a Guarda Municipal de Araucária fazia um patrulhamento preventivo de rotina na Rodovia do Xisto, na divisa com Curitiba, quando se deparou com um veículo Gol branco estacionado em um local ermo, na marginal da via, e sem ocupantes no seu interior. Diante da suspeita de se tratar de um carro que havia sido abandonado naquele local, a equipe consultou as placas via aplicativo da SESP e também confirmou o roubo através da sua central de operações.

O Gol tinha sido roubado em Curitiba, próximo ao CT do Athletico, e depois foi deixado na rodovia após ter sido parcialmente “depenado” pelos bandidos – estava sem o estepe e a bateria. A GMA solicitou o apoio do guincho para conduzir o veículo até a Delegacia de Polícia de Araucária para os procedimentos necessários.