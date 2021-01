GMs são desacatados durante abordagem em “festinha” no bairro Iguaçu

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

No último final de semana a Guarda Municipal de Araucária teve bastante trabalho para atender as inúmeras ocorrências de perturbação do sossego e aglomerações de pessoas em festas, situações que infringem os decretos municipal e estadual e a Lei Ambiental (9605/98). No sábado, 9 de janeiro, em uma das situações, uma equipe foi até o jardim Dona Rosa, no bairro Iguaçu, para orientar os organizadores de uma festa. O problema é que o proprietário da residência hostilizou os guardas e ainda desobedeceu a ordem para desligar o som. Segundo a GM, outras pessoas que estavam no local também fizeram xingamentos, e em certo momento, enquanto a equipe tentava conversar com o organizador da festa, outro homem que havia chegado no imóvel, se dizendo empresário, passou a agredir verbalmente os agentes, usando palavras de baixo calão.

Diante da desobediência e o número elevado de frequentadores, a equipe solicitou apoio de outras viaturas e deu voz de prisão aos dois homens. Mas a bronca não parou por aí. No momento em que os guardas tentavam levar os detidos para a viatura, várias pessoas tentaram impedir o serviço policial, e foi necessário o uso progressivo e diferenciado da força, porém, somente um guarda municipal teve ferimentos sérios no olho esquerdo. As guarnições conseguiram identificar a autora das agressões, e também a encaminharam para a DP. O GM ferido fez exame de corpo de delito no IML nesta segunda-feira, 11. As três pessoas conduzidas para a delegacia foram autuadas em flagrante por desobediência, desacato e lesão corporal e ficarão à disposição da justiça, sem direito a fiança.