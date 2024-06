Goleadas marcaram a quarta rodada da Primeirona Municipal

O Campeonato Municipal de Futebol Amador da Primeira Divisão – Primeirona 2024 teve a quarta rodada marcada por várias goleadas. Os jogos aconteceram no domingo (09/06), com os seguintes resultados: no Juvenil o Contenda goleou o Gapar por 5X1, o Jatobá fez 3X0 em cima do Grêmio e o Chantilli ganhou de 1X0 do Três Jardins. Pelo Adulto o Contenda goleou o Gapar em 6X0, o Grêmio venceu do Jatobá por 4X1 e os times do Três Jardins e Chantilli empataram em 2X2.

O Contenda lidera a classificação do Adulto com 12 pontos, em 2º lugar está o Chantilli com 7 pontos, Grêmio é o 3º colocado com 7 pontos, Gapar está em 4º com 4 pontos, Três Jardins é o 5º colocado com 4 pontos e o Jatobá ainda não pontuou.

Na classificação do Juvenil o Chantilli é o 1º colocado com 12 pontos, Contenda está em 2º com 9 pontos, Jatobá está em 3º lugar com 6 pontos, Três Jardins tem 4 pontos e está em 4º lugar, Gapar é o 5º colocado com 4 pontos e o Grêmio ainda não pontuou.

Jogos da 5ª rodada Sábado (15/06) 13h30 – Três Jardins X Contenda (Juvenil) 15h30 – Três Jardins X Contenda (Adulto) Domingo (16/06) 9h – Jatobá X Gapar (Juvenil) 11h – Jatobá X Gapar (Adulto) 13h30 – Chantilli X Grêmio (Juvenil) 15h30 – Chantilli X Grêmio (Adulto) Local – Estádio Municipal Emílio Gunha

Segundona Municipal

A Liga Desportiva de Araucária está convocando os times interessados em participar do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona 2024 para uma reunião na próxima terça-feira, 18 de junho, às 20h, na sua sede, localizada da rua Benjamin Constant, 343 – Centro.

A previsão de início da competição é para o mês de julho. Mais informações podem ser obtidas pelo fone (41) 99692-5860.