Goleadas marcaram últimas rodadas dos Campeonatos 50+ e Feminino 15+

Os jogos dos campeonatos municipais de Futebol Amador 50+ e o de Futebol Amador Feminino 15+, seguem com alguns jogos bastante equilibrados e outros mais acirrados. Pelo masculino, teve rodada na quinta-feira (26/09), onde os times do Jatobá e do Grêmio empataram em 1X1 e o Gapar venceu o Primavera por 1X0. Com estes resultados, o Grêmio está em primeiro na classificação com 4 pontos, Jatobá vem em segundo com 4 pontos, Gapar está em terceiro com 3 pontos, e em quarto está o Primavera que ainda não pontuou.

Pelo feminino aconteceu a primeira rodada atrasada na sexta-feira (27), com os seguintes resultados: Gapar 9X0 Szymanski e Lobas 5X2 NEPC. Com estes resultados, o Gapar está em primeiro na classificação com 6 pontos, Feras vem em segundo com 3, Lobas em terceiro também com 3, e o NEPC e o Szymanski estão em quarto e quinto lugares, respectivamente, ainda sem pontuar.

As duas competições são organizadas pela Liga Desportiva de Araucária, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). Todos os jogos acontecem no Estádio Municipal Emílio Gunha.

Feminino – 3ª feira (01/10) 19h – Gapar X Lobas 20h30 –NEPC X Feras Szymanski folga na rodada.

Feminino – 5ª-feira (03/10) 19h – NEPC X Szymanski 2030 – Feras X Lobas Gapar folga na rodada

Masculino – 3ª feira (08/10) 19h – Grêmio X Primavera 20h30 – Gapar X Jatobá

Edição n.º 1435.