Governo está distribuindo laboratórios móveis para escolas da rede estadual

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Educação, entregou nesta semana o primeiro de 46 laboratórios didáticos móveis adquiridos para os estudantes da rede estadual de ensino. A primeira entrega foi para o Colégio Estadual Deputado Arnaldo Faivro Busato, em Pinhais, e a previsão é que nos próximos meses os demais laboratórios sejam distribuídos para outras regiões do Estado.

Cada laboratório é composto por itens como microscópio, torso, esqueleto, vidrarias, reagentes químicos, entre outros, que facilitarão a aprendizagem e vão contribuir pedagogicamente para o desenvolvimento dos estudantes nos componentes curriculares de Ciências (anos finais do Ensino Fundamental) e Biologia, Física e Química (Ensino Médio), com vistas à articulação dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Os componentes ficam montados em um carrinho com rodas, permitindo que o equipamento seja transportado entre as escolas ou as salas.

O investimento foi de R$ 3,7 milhões e a aquisição se deu por meio do convênio entre a Secretaria da Educação e a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), vinculada à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). A Fapec atua em apoio a redes de ensino de diversos estados prospectando fabricantes dos laboratórios.

Foto: Lucas Fermin / Seed-Pr.