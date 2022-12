Graduações e festivais das escolinhas da SMEL seguem no final de semana

A Prefeitura de Araucária, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), dá sequência às graduações e festivais esportivos para encerrar as atividades das escolinhas deste ano. Parte dos eventos aconteceu entre os dias 26/11 e 04/12, e no próximo final de semana, tem mais.

No sábado (10), às 14h, acontece o Festival e Graduação de Capoeira, que reunirá 160 alunos, no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira. No domingo (11), às 8h, o Joval sedia o Festival e Graduação de Judô, que contará com a participação de 200 alunos.

Entre os dias 12 a 18/12, das 8h às 17h, será realizado o Festival Nívea de Voleibol, também no Ginásio Joval. A entrada para qualquer um dos eventos é gratuita. Familiares, amigos e demais interessados podem acompanhar a entrega de faixas das novas graduações e os jogos dos festivais.

As inscrições para as próximas turmas da SMEL reabrirão em fevereiro de 2023.